Maganda bu sefer kadın çıktı

Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde geçen pazar günü düğünde havaya ateş ederek yakındaki apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonunda oynayan 3.5 yaşındaki Burçak Damla Üngör'ün ölümüne neden oldukları iddiasıyla 40 yaşındaki Hamdullah S. ile eşi 35 yaşındaki Naile S. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Naile S.'nin eşine ait tabancayla rastgele havaya ateş ettiği ve bu sırada Burçak'ı vurduğu ortaya çıktı.

Fatih Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda yakındaki düğünü izlediği sırada rastgele sıkılan kurşunlardan birisinin başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hasan- Nuray Üngör çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Burçak Damla Üngör'ün katil şüphelileri komşuları çıktı.

Polis ekipleri, olay sonrası düğünde çekilen görüntüleri incelerken, Burçak'a isabet eden kurşun da balistik incelemeye gönderildi. Yapılan balistik incelemede Burçak'ın ölümüne neden olan kurşunun Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tekniker olarak çalışan 44 yaşındaki Hamdullah S.'nin ruhsatlı silahından çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Hamdullah S. ile eşi Naile S. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, Naile S.'nin, eşine ait silahla rastgele havaya ateş ettiği ve bu sırada karşı apartmandaki evlerinin balkonunda düğünü izleyen Burçak'ı vurduğu öğrenildi. Komşu kızının ölümüne neden olan Naile S. ile silahın sahibi eşi Hamdullah S., Emniyet'teki sorgulamalarının ardından Adliye'ye sevk edildi.

Naile S.'nin, Emniyet'teki ifadesinde düğünde herkesin silahla havaya ateş açtığını belirterek, “Ben de bu heyecanla kocamın silahını alarak havaya birkaç el ateş açtım. Nasıl oldu bilemiyorum. Olayı duyduğumda şoke oldum. Çok üzgünüm, pişmanım, böyle bir olaya neden olduğum için kendimi asla afetmiyecem” dediği öğrenildi.