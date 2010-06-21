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Dünya

Mafyanın yeni merkezi Milano

İtalya'da mafya üyesi olmakla suçlanan bir grup gangsterin mahkemesine yarın kuzeydeki Milano kentinde devam edilecek...

21 Haziran 2010 03:00

T24- Mahkeme, Kuzey İtalya'daki mafya suçlarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmayı izliyor.


BBC'de yer alan habere göre, Milano belediye başkanı İtalya'nın moda başkentinde mafyanın varlık göstermediğini savunuyor. Ama savcılar, ülkenin güneyinden gelen suç şebekelerinin Milano ve çevre yörelerde yoğun bir faaliyet gösterdiği inancında.


Calabria kökenli, ufak çaplı ama güçlü mafya grubu 'Ndrangheta'ya üye olmakla suçlanan 39 kişi Milano'da yargılanmakta.


Şebeke üyeleri, haraç toplamak, tefecilik ve hırsızlık yapmak ve Milano'dan çok Napoli ve Palermo kentlerinin arka sokaklarında tanık olunan türde bir korku havası estirmekle suçlanıyor.


Milano savcılığı, grubun uyandırdığı dehşet ortamı yüzünden, suç eylemlerinin hedefi olan 50 kişiden sadece 3'ünün ifade vermeyi kabul ettiğini bildirdi.


Lombardiya bölgesinin yönetim merkezi olan Milano, 'Ndrangheta açısından kuşkusuz çekici bir bölge.


Calabria İtalya'nın en yoksul bölgesiyken, Lombardiya en varlıklı olan bölge.


Lombardiya'da ayrıca büyük bir Calabrialı göçmen topluluğu yaşamakta. İş bulmak üzere kuzeye göçmüş olan bu gruplar arasında, aynı yöreden gelen suç şebekelerine yardıma hazır olan insanlar da var.


Yaşanan ekonomik durgunluk ve gerileme de, kuzey kesimlerini daha çekici kılıyor. Mafya babaları, yasadışı yollardan elde ettikleri paraları aklamak için ekonomik zorluk içine düşen, yasal şirketleri satın alıyor.


İtalya'da işlenen suçları izleyerek kayda geçiren gözlemciler, 2015 yılında Dünya Ticaret Fuarı'na ev sahipliği yapacak olan Milano'nun, 'sağlayacağı yeni fırsatlar dolayısıyla, mafya babalarının ağızlarını daha da sulandırdığını' belirtiyorlar.


Mafyayla mücadele eden önde gelen bir savcı, 'Ndrangheta'nın kuzey İtalya'da son derece güçlendiğini ve Milano'nun artık örgütlü suçun merkezi haline geldiğini kaydediyor.

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