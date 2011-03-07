Mafyanın kaplanı aslanı parçaladı

T24 - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Hayvanat Bahçesi’nde geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir olay yaşandı.





Hayvanat bahçesindeki Bengal kaplanının, bulunduğu kafesin demir parmaklıklarını eğip komşu kafese geçerek, buradaki aslanı öldürdüğü iddia edildi. Bengal kaplanını, İstanbul’da 2007’de yapılan “Okyanus” operasyonunda çökertilen çetenin, kaçırdığı kişileri korkutmak için kullandığı öğrenildi...

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Bengal kaplanı geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde bulunduğu kafesin demir parmaklıklarını eğerek, yan taraftaki aslanın kafesine geçti. Aslandan daha büyük ve kuvvetli olan Bengal kaplanı, aslanı parçalayarak öldürdü. Hayvanat bahçesi görevlileri, sabah hayvanat bahçesine geldiklerinde Bengal kaplanın kafesinde olmadığını fark ederek büyük panik yaşadı. Görevliler daha sonra Bengal kaplanının yan tarafta bulunan aslanın kafesinde uyuduğunu ve aslanı parçalayarak öldürdüğünü gördü. Görevliler daha sonra Bengal kaplanını uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirerek yeni bir kafese taşıdı. Yaşanan dehşet, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen hayvanat bahçesinde “güvenlik zaafiyeti mi var?” sorusunu akıllara getirdi. Söz konusu olayın hayvanat bahçesinin ziyarete kapalı olduğu saatlerde yaşanması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.



Ayı kovaladı!

Hayvanat bahçesindeki bir boz ayının da kafesinden çıkarak, kafesi temizlemek isteyen bir görevliyi kovaladığı öğrenildi... Boz ayının da uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirilerek kafesine geri konulduğu belirtildi. Bu olayın da hayvanat bahçesinin ziyaret kapalı olduğu saatlerde yaşandığı öğrenildi.



Çete liderinin villasındaydı

İstanbul’da polis tarafından 2007 kasımında düzenlenen “Okyanus” kod adlı operasyon kapsamında, “alıkoyma”, “darp”, “tehdit” ve “şantaj” başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç çetesi çökertilmişti. Mehmet Selahattin Merih’in liderliğini yaptığı çetenin, alıkoyduğu kişileri Merih’in Beykoz’daki villasına götürerek, buradaki Bengal kaplanı ve iki aslanla tehdit ettiği belirlenmişti. Bengal kaplanı ve aslanlar, operasyon sonrasında Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne, ardından da AOÇ Hayvanat Bahçesi’ne gönderilmişti. Olaydaki kaplanın da söz konusu Bengal kaplanı olduğu bildirildi.



