Mafyanın hedefi olan yazara 'Nobelli' desteği

Nobel ödülü sahibi Orhan Pamuk, Günter Grass, Mihail Gorbaçov, Desmont Tutu, Dario Fo ve Rita Levi Montalcini, İtalyan yazar Roberto Saviano’nun yazdığı kitabın ardından Napoli mafyasının tehditlerine maruz kalmasının 2008 Avrupa’sında kabul edilemez olduğunu bildirerek, İtalyan devletini "sorumluluk" almaya çağırdı.Nobel ödüllü isimler, Saviano’nun da yazdığı sol eğilimli La Repubblica gazetesinde yayımladıkları çağrıda, İtalyan devletinin Saviano’yu korumak ve camorra’yı (Napoli mafyası) yenilgiye uğratmak için mümkün olan tüm çabayı göstermesi gerektiğini belirterek, bunun polisiye bir vaka değil, bir demokrasi sorunu olduğunu ve Saviano’nun özgürlüğünün vatandaş olan herkesi ilgilendirdiğinin altını çizdi.Nobel sahipleri, ilanda, "İmzalarımızı atarak, devleti sorumluluklarını almaya çağırıyoruz, çünkü tüm bunların Avrupa’da ve 2008 yılında olması hoş görülemez" dedi.İtalya’da "camorra" adıyla tanınan Napoli mafyasının "kirli çamaşırlarını" ortaya seren bir kitap yazmasının ardından tehditlere maruz kalan yazar Roberto Saviano, bir süreliğine de olsa İtalya’yı terk edebileceğini açıklamıştı. Napoli mafyasından yağan tehditler sonrasında, iki yıldan bu yana, hayatını İtalyan güvenlik birimlerinin özel koruması altında, adresi gizlenen ve sürekli değiştirilen ikametgahlarda idame ettirmek zorunda kalan Saviano, bu durumdan usandığını da ifade ederek, "Bu süreç içinde, geri adım atmanın çok iyi ve makul bir fikir olmadığını düşündüm. İnsanın kendisinden feragat etmesinin, bir hiç olan kişilere boyun eğmek durumunda kalmasının aptalca bir şey olduğu kanaatindeyim" diye konuşmuştu.İtalya’da pişmanlık yasasından yararlanmış mafya itirafçısı Carmine Schiavone, polise verdiği bilgide, Napoli mafyasının Saviano’yu en geç Noel’e kadar öldürmeyi planladığını belirtmişti.Schiavone’nin verdiği bilgi üzerine, Napoli’deki Mafyayla Mücadele Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmış, Saviano’nun etrafındaki güvenlik önlemlerinin de artırılması kararlaştırılmıştı.