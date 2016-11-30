"Mafya hesaplaşması" ihbarı alan polis çatışmayı engelledi; 28 kişi gözaltında

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde birbirlerine karşı saldırı hazırlığında olan iki gruba operasyon düzenledi. Operasyonda 'Sarallar' ve 'Şahinler' grubundan 28 kişi gözaltına alındı. Polis çok sayıda silah ve mühimmata da el koydu.

'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen grupların üyelerinin birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmesinin ardından, söz konusu kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatan polis, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 sinyal kesici cihaz, 1 susturucu ve 570 mermi ele geçirildi.





30 şüpheli aranıyor





Cinayet, yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karışanların da arasında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon kapsamında 30 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.