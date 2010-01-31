Mafya da facebook'ta...

T24- İngiltere’nin en tehlikeli mafya babalarından olan Colin Gunn (42), yüksek güvenlikli hapishaneye konulmasına rağmen hücresinden adamlarına hükmediyor, cinayet emirleri veriyor...













Bunu sağlayan ise hapishanede mahkumlara internete giriş izni verilmesi… 2004 yılında 35 yıl hapse mahkum olan adam, bu özgürlüğünü “iş yaşamını” devam ettirmek için kullanıyor. Facebook sayfasında 565 “arkadaşı” olan mafya babası, en son “Bir gün evine geleceğim. Gözlerindeki korkuyu görmek için sabırsızlanıyorum” diye tehdit mesajı atınca yetkililerin sabrını taşırdı.



İngiltere’de tam da bu olay tartışılırken başka bir haber de cinayet nedeniyle hapishanede yatan 16 yaşındaki Jade Braithwaite’den geldi. Braithwaite, öldürdüğü Ben Kinsella’nın ailesine facebook üzerinden alaycı bir mesaj yolladı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, böyle olaylara göz yumamayacaklarını, mahkumların sosyal paylaşım sitelerine girmelerini engelleyeceklerini söyledi.