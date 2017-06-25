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Dünya

Mafya babası 100 yaşında tahliye oldu

Sonny lakaplı mafya babasının ilk kez 1938'de tutuklandı

25 Haziran 2017 13:02

ABD'deki en yaşlı mahkum ünvanına sahip Sonny lakaplı İtalyan mafya babası John Fransaze, 8 yıllık son hapis cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı.

Geçen şubat ayında 100 yaşına basan Franzese'nin, ilk kez 1938'de tutuklandığı ve en az altı kez şartlı tahliye olduğu belirtildi. 

Mafya babası, 2010'da New York'ta bulunan kulüplerden ve bir pizzacıdan haraç alma suçundan hapis cezasına çarptırılarak Massachusetts Federal Cezaevi'ne gönderildi. Tekerlekli sandalyeyle geldiği Federal Tıp Merkezi'nde yapılan son kontrollerinden sonra özgürlüğüne kavuşan Franze'nin kızının Virgina'da bulunan evine gittiği ve son zamanlarını ailesi birlikte vakit geçirerek değerlendirmek istediği öğrenildi.

Franze'nin 42 yaşındaki torunu Pietro Scorsone, yaşlı mahkumla ilgli şu açıklamaları yaptı:

"Dedem eve döneceği için çok mutluyum. Onu seviyorsunuz. Artık 100 yaşında ve çok iyi göremiyor, net duymuyor ve bazı sağlık problemleri var ama yine dedem çok güçlüdür" dedi. 

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