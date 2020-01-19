Maduro, Washington Post'a konuştu, ABD ile normalleşme sinyalleri verdi

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimi ile yaşanan gerilim ve ülkeye yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklamada bulundu. Maduro, ABD yönetimi ve kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yla görüşebileceği mesajını verdi.

Washington Post gazetesine konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Caracas'a yönelik sert yaptırımları kaldırması ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye çalışması halinde ABD'li petrol devlerinin yüksek kârlar elde edeceğini belirtti. Maduro, "ABD ne kadar büyük olursa olsun hükümetler arasında saygı ve bir diyalog varsa, doğru bir bilgi alışverişi varsa, yeni bir model ilişki oluşturabileceğimizden emin olun" dedi.

Maduro, ayrıca kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yla hâlâ görüşmek istediğini dile getirdi. Maduro, "Guaido hataları yüzünden Ulusal Meclis'i kaybetti. Beni suçlamayın. Şimdi ABD'ye cevap vermek zorunda olan o" diye konuştu.

"Trump'ı yanlış yönlendiriyorlar"

Bunun yanı sıra Maduro, Trump'ın yardımcıları tarafından yanlış yönlendirildiğini ve görüşmek için neden kendisi yerine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u seçtiğine dair şaşkınlığını dile getirdi.

Venezüellalı lider, "(ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo'nun Donald Trump'ın ülkemize yönelik politikasındaki başarısızlığından sorumlu olduğuna inanıyorum. Bence Pompeo bir fantezi içinde yaşıyor. Ayakları yere basan bir adam değil. Sanırım Trump'ın Venezüella konusunda berbat danışmanları var. John Bolton, Mike Pompeo, Elliott Abrams yanlış bir vizyona sahip olmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.