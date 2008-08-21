Madrid'de uçak faciası: 153 ölü

İspanya’da dün meydana gelen uçak kazasında 153 kişi ölürken 19 kişi de yaralandı. Başkent Madrid’deki Barajas Havaalanı’nda Spanair’e ait McDonnell Douglas (MD)-82 tipi yolcu uçağı, içindeki 172 kişiyle birlikte Las Palmas’a (Kanarya Adaları) gitmek üzere havalandıktan hemen sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 19 kişinin yaralı kurtulduğu kazada ölenler arasında İspanyol, Hollanda, Danimarka ve İsviçre vatandaşları da bulunuyor.Düşen uçakta bir Türk vatandaşının olduğu da öğrenildi. Yolcu listesinde adı geçen Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği İkinci Başkanı Mustafa Erdil'in, yaralananlar arasında olmadığı ortaya çıktı.Madrid'deki hastanelerde bulunan 19 yaralının listesi açıklanırken, Mustafa Erdil'in adına rastlanmadı. Ölenlerin cesetleri Madrid'deki fuar alanında bir hangara konulurken, bazı cesetlerin yanmış olması nedeniyle kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı belirtildi. İspanyol yetkilileri, kimliklerin tespitinin 2-3 gün alabileceğini söylüyor.Spanair sahibi İskandinav Hava Yolları (SAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, MD-82 tipi uçak Madrid’den Las Palmas’a gitmekteyken yerel saatle 14.45’te düştü. Spanair hava yoluna ait JK 5022 sayılı Madrid-Las Palmas seferini yapan uçak, Barajas Havaaalanı’ndaki T4 Terminali’nin pistinden 200 metre kadar havalandıktan sonra düştü.Görgü tanıkları, kazayı “tam bir cehennem” olarak anlatırken, uçağın düştüğü yerde uçaktan hiçbir izin kalmadığını bildirdiler. Bir görgü tanığı da uçağın pistten havalandıktan hemen sonra düştüğünü ve alev alarak yandığını söyledi. Bir İspanyol televizyonu da uçağın sol motorunun durması sonucu düştüğünü iddia etti. Yerel havacılık yetkilileri, uçağın ya kalkış sırasında pistten çıktığını ya da kalkıştan hemen sonra yeniden inişe geçmeye çalışırken pist dışına savrulduğunu söylediler.BBC’nin Madrid muhabiri de uçağın 4. Terminal’e ait pistten savrulduğunu ve geç saatlere kadar dumanların yükseldiğini bildirdi. Spanair’e ait MD-82 tipi uçağın bir saat rötarlı kalktığı öğrenildi.İspanya Bayındırlık Bakanı Magdalena Alvarez, Spanair'e ait MD-82 tipi uçağın 1 saatlik rötarla ikinci kalkış denemesinde düştüğünü, kaza ile ilgili soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı. Yetkililer, kara kutusu bulunan uçağın, büyük olasılıkla kalkışı sırasında sağ taraftaki motorlardan birinin yanması ve bunun kalkışını engellemesi yüzünden düştüğünü öne sürüyor.Öte yandan, kazadan 1 saat önce, uçağın hava girişinde aşırı ısınma sorunu yaşandığı açıklandı. Spainair'a ait MD-82 tipi uçağın kalkış sırasında düşmesiyle ilgili bilgi veren şirket yetkilileri, uçağın piste ilk çıktığında hava girişindeki sorunun pilot tarafından fark edildiğini söylediler.Motora gereken hava akımını sağlayan bölümde aşırı ısınma sorununun belirlendiğini kaydeden yetkililer, bunun üzerine uçağın hangara alınarak sorunun giderildiğini ve yeniden piste çıktığını belirttiler.Madrid’deki dünkü uçak kazasının, İspanya’da son 25 yılın en büyük uçak kazası olduğuna dikkat çekiliyor. 27 Kasım 1983’te, Barajas Havaalanı’ndan kalkan Kolombiya havayolu şirketi Avianca’ya ait Boeing-747 tipi bir uçak, Madrid yakınlarında düşmüş ve 181 kişi ölmüştü. Düşen MD-82 tipi yolcu uçağı Avrupa çapında kısa mesafe yolculuklar için sık sık kullanılan bir model olarak biliniyor. Havacılık uzmanı Chris Yates, BBC’ye yaptığı açıklamada, SAS’ın alt kuruluşu olan Spanair’in çok temiz bir güvenlik geçmişi olduğunu söyledi.Kazada ölenlerin Madrid’deki fuar alanının bir hangarına götürüldüğü ve yolcu yakınları için psikologların görev yaptığı, yolcuların aileleri için acil telefon hattı kurulduğu kaydedildi. Olayla ilgili hemen soruşturma başlatılırken, İspanyol resmi haber ajansı EFE’nin haberinde uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtildi.Bu arada kaza THY’nın Madrid-İstanbul seferini de etkiledi. Alınan bilgiye göre, kaza meydana geldiği sırada Madrid-İstanbul seferi olan THY uçağının yaklaşık üç saat rötarlı hareket ettiği kaydedildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kaza nedeniyle İspanya Kralı I. Juan Carlos’a mesaj göndererek taziyelerini iletti. Gül, mesajında şunları kaydetti: “Bugün Madrid’de meydana gelen uçak kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesin-den derin üzüntü duydum. Majestelerine ve şahsınızda İspanya halkı ile kazada yaşamlarını yitirenlerin ailelerine içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.”Kaza sonrası Barajas Havaalanı’nda uçuşlar bir süre durdurulurken, Madrid Özerk Yönetimi 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.