Madrid'de Mourinho dönemi sona erdi

Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Eflatun beyazlıların kulüp başkanı Florentino Perez, teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Perez yaptığı açıklamada, "Mourinho ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Onun yönetiminde takım olarak 3 sezonda büyük aşama kaydettik. Takım adına yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Mourinho, 2010 yılında Manuel Pellegrini'nin görevine son verilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.