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Spor

Madrid'de dostluk havası

29 Mart 2009 02:00


19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta oynanan İspanya-Türkiye maçı öncesinde Madrid sokaklarında Türk ve İspanyol vatandaşları arasında göze hoş gelen dostluk görüntüleri dikkati çekti.

İspanya-Türkiye maçı için özellikle Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar, A Milli Takım’a destek için Madrid'e giderken, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdular.

Milli formaları üzerlerinde ateşli bir biçimde sokaklarda şarkılar söyleyen Türkler'i ilgi ile izleyen İspanyollar, Türk bayrağı altında Türkler ile birlikte fotoğraflar çektirip, maç öncesi yorumlarda bulundular.

Öte yandan son günlerde Madrid'de güneşli ve oldukça güzel olan hava, maç günü yerini bulutlu ve rüzgarlı bir ortama bıraktı.

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