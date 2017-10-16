Madrid: Katalonya'ya perşembeye kadar süre

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilanına dair pozisyonunu belirlemesi için Madrid yönetiminin özerk bölgeye tanıdığı beş günlük süre bugün sonra erdi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont'dan bağımsızlık konusundaki muğlaklığı gidermek için "evet" ya da "hayır" yanıtı talebine, Katalan lider iki ay içerisinde görüşmelere başlamayı talep ettikleri şeklinde karşılık verdi.

Katalan lider Puigdemont, Madrid yönetimine ilettiği mektubunda aynı zamanda Rajoy ile yaşanan krizler ilgili "en kısa zamanda" görüşmek istediğini söyledi.

Mektubun üzerine hükümet adına bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Puigdemont'un mektubunun "inandırıcı" olmadığını söyledi ve konunun konuşulması için ulusal meclisin doğru yer olduğunu kaydetti.

Mektubu "yetersiz" bulan Saenz de Santamaria, yasalara uyması ve bağımsızlık ilan etmediklerini açıklaması için Katalan lidere perşembe gününe kadar süre tanıdı.

Başbakan Yardımcısı Saenz de Santamaria'nın basın toplantısı öncesi bir açıklama yapan İspanya Adalet Bakanı Rafael Catalafa, Katalanlar tarafından kendilerine verilen yanıtın "geçersiz" olduğunu söyledi.

Puigdemont'un yanıtını yetersiz bulan bir diğer isim de İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis oldu. Gazetecilere konuşan Dastis, "Bay Puigdemont, kendisinden istediğimiz yanıtı vermedi ve bu konuyu açıklığa kavuşturmadı" ifadesini kullandı.

Sürüncemedeki bağımsızlık

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen tartışmalı referandumun ardından yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi'nin "yasadışı" olarak nitelendirdiği bağımsızlık referandumunun düzenlendiği gün Madrid yönetiminin gönderdiği güvenlik güçleri bazı oy verme merkezlerini kapatmış ve seçimlere kısmen engel olmuştu.

Kargaşadan dolayı katılım oranının yüzde 50'nin altında gerçekleştiği referandumdan yüzde 90'ın üzerinde "evet" oyu ile bağımsızlık yönünde karar çıkmış, ancak Madrid yönetimi sonucu tanımadığını açıklamıştı.

Hükümet ile Katalan yönetim arasındaki söz düellosu son iki haftadır devam ederken, Katalonya lideri Puigdemont 11 Ekim'de bir açıklama yaparak özerk bölgenin bağımsızlığını hak ettiğini söylemiş, ancak İspanya'dan resmen ayrıldıklarını ilan etmemişti.

Bunun üzerine İspanya Başbakanı Rajoy, Katalan lidere beş gün süre tanıyarak özerk yönetimin son kararını açıklamasını istemişti.

Katalonya'nın resmen bağımsızlık ilan etmesi durumunda Madrid yönetimi, anayasanın 155'inci maddesini işleterek Katalonya'nın özerklik statüsünü lağvedip bölgenin tüm kontrolünü tekrar üstlenebileceğinin işaretini vermişti.

AFP/Reuters/ÇÖ/HS

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