Madrid derbisi Real’in



Madrid’in iki takımının karşılaştığı maç, ilk ve son dakikalarda atılan gollerle konuk ekip Real’in oldu.



Atletico Madrid bu sezon Barcelona maçına kadar çok iyi gidiyordu. Ancak o maçta alınan 6-1’lik hezimet başkent ekibinde moralleri alt üst etti. Milli maç arasından sonra taraftarına kendi affettirmek isteyen Atletico sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Real Madrid’i yenerek yaralarını sarmak istiyordu.



Real Madrid ise Barcelona önünde hezimete uğrayan yaralı aslanın taraftarı önünde oynayacak olmasından dolayı çekiniyordu.



Maça Real Madrid fırtına gibi başladı ve henüz 1. dakikada Nistelrooy’un golü 1-0 öne geçti. Bu golden sonrada Real atakları durmadı ancak Schuster’in öğrencileri farkı bir türlü ikiye çıkaramadı. 31. dakikada Atletico Madrid’ten Perea ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 1. dakikadaki golün sahibi Nistelrooy’da 39. dakikada rakibine yaptığı sert hareketten dolayı kırmızı kart görünce skor eşitlenmese bile sahadaki oyuncu sayıları ilk yarıda eşitlenmiş oldu.



İkinci yarıda iki takımda atak bir futbol sergiledi. Özellikle Real Madrid kontra ataklardan yakaladığı pozisyonlarda etkili oldu ancak kaleci Leo Franco’yu geçmeyi başaramadılar. Atletico Madrid 90. dakikada Simao’nun müthiş frikiği ile maça eşitliği getirdi. Ancak maça damgasını vuran hakem Carlos Gomez 90+6’da Real Madrid lehine bir penaltı verdi. Topun başına geçen Higuen takımına 3 puanı getiren golü atmayı başardı ve müthiş derbi Real’in oldu.



