Madrid'de dev rövanş; Real Madrid ile Manchester City final için sahaya çıkıyor

La Liga şampiyonu Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlayacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma 4 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. Turu geçen taraf finalde Liverpool'un rakibi olacak.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

İlk 11'ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Nacho, Mendy, Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Vinícius Jr, Benzema.

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Gabriel Jesus.