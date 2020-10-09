Madrid'de Covid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

İspanya'da sol koalisyon hükûmeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Bakanlar Kurulu'nda alınan Madrid'deki OHAL kararı, Başbakan Pedro Sanchez tarafından Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso'ya iletildi.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı genelgeyle Madrid'de 2 Ekim'den beri uygulanan, bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla dün iptal edilmişti.

Madrid yerel yönetimini Covid-19'a karşı yetersiz önlem almakla suçlayan merkezi hükümet, mahkemenin iptal kararı sonrası bölgesel OHAL ilan ederek, Madrid'deki serbest dolaşım kısıtlamasını yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe soktu.

Son üç haftadır İspanya genelinde açıklanan Covid-19 vakalarının 3'te 1'inin tespit edildiği Madrid, Avrupa'da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor.

Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler kapsamında son iki haftadır 6 kişiden fazla toplanmama, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul edip 23.00'te kapatılması gibi tedbirler uygulanıyor.

Covid-19'dan dolayı 14 Mart-21 Haziran'da ülke genelinde OHAL ilan eden merkezi hükûmet, ilk kez bunu Madrid'de bölgesel olarak uygulayacak.