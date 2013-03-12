Madrid, Bale için 70 milyon Euro önerdi

Real Madrid, Tottenham'ın yıldız futbolcusu Gareth Bale için 70 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Gareth Bale için İngiliz kulübüne 70 milyon Euro teklif eden Real Madrid'in anlaşma halinde yıldız futbolcuya yıllık 11,5 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.



Galli yıldıza 5 yıllık kontrat öneren Real Madrid başkanı Perez bu transfer için 130 milyon Euro'luk bir maliyetin altına girmekten çekinmezken, Bale için her türlü imkanı seferber etti.



Geçtiğimiz yaz Modric'in transferiyle birlikte Real Madrid başkanı ile bir ortaklık anlaşması imzalayan Tottenham'ın patronu Daniel Levy, Bale'yi takımda tutmak istemesine rağmen ekonomik anlamda bu teklifle başa çıkmakta oldukça zorlanacak gibi gözüküyor.



Gareth Bale ile Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, M.City ve Chelsea gibi takımlar da ilgileniyor.