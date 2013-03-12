T24 LogoT24 Logo
Spor

Madrid, Bale için 70 milyon Euro önerdi

Real Madrid, Tottenham'lı Bale için 70 milyon Euro teklif etti, oyuncuya da 11,5 milyon Euro ödeyecek

12 Mart 2013 11:36

Real Madrid, Tottenham'ın yıldız futbolcusu Gareth Bale için 70 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Gareth Bale için İngiliz kulübüne 70 milyon Euro teklif eden Real Madrid'in anlaşma halinde yıldız futbolcuya yıllık 11,5 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.
 
Galli yıldıza 5 yıllık kontrat öneren Real Madrid başkanı Perez bu transfer için 130 milyon Euro'luk bir maliyetin altına girmekten çekinmezken, Bale için her türlü imkanı seferber etti.
 
Geçtiğimiz yaz Modric'in transferiyle birlikte Real Madrid başkanı ile bir ortaklık anlaşması imzalayan Tottenham'ın patronu Daniel Levy, Bale'yi takımda tutmak istemesine rağmen ekonomik anlamda bu teklifle başa çıkmakta oldukça zorlanacak gibi gözüküyor.
 
Gareth Bale ile Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, M.City ve Chelsea gibi takımlar da ilgileniyor.

ETİKETLER

gareth balereal madridtottenhamtransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24