Madonna’nın hacker’ına 14 yıl ceza

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın kişisel bilgisayarını hack’leyerek ABD'li şarkıcının henüz piyasaya sürülmeyen albümünü internette yayınlayan Adi Lederman'ın cezası belli oldu. Hacker 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NTV’de yer alan habere göre; Madonna Aralık ayında 'Rebel Heart' isimli albümünün kayıtlarını tamamlamış, bir hacker ise Madonna'nın kişisel bilgisayarını hack’leyerek bu şarkıları Ocak ayında ele geçirerek internette yayınlamıştı. Şüpheli şahıs aynı ay tutuklanarak mahkeme karşısına çıkarılmıştı.

Albümünün çalınmasına sert tepki gösteren Maddona tepkisini Instagram hesabında paylaştığı "Gerçek isyancılar sanata saygı gösterir" ifadeleri ile dile getirmişti.

İnternete sızdırılan Madonna’nın yeni albümündeki şarkılar şöyle:

Iconic Veni Vidi Vici

Beautiful Scars

Freedom

God Is Love

Hold Tight

Best Night

Inside Out

Tragic Girl

Nothing Lasts Forever

Back That Up (Do It) ft. Pharrell

Holy Water

Graffiti Heart

Body Shop