Madonna’nın hacker’ına 14 yıl ceza

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın kişisel bilgisayarını hack’leyerek ABD'li şarkıcının henüz piyasaya sürülmeyen albümünü internette yayınlayan Adi Lederman'ın cezası belli oldu. Hacker 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
NTV’de yer alan habere göre; Madonna Aralık ayında 'Rebel Heart' isimli albümünün kayıtlarını tamamlamış, bir hacker ise Madonna'nın kişisel bilgisayarını hack’leyerek bu şarkıları Ocak ayında ele geçirerek internette yayınlamıştı. Şüpheli şahıs aynı ay tutuklanarak mahkeme karşısına çıkarılmıştı.
Albümünün çalınmasına sert tepki gösteren Maddona tepkisini Instagram hesabında paylaştığı "Gerçek isyancılar sanata saygı gösterir" ifadeleri ile dile getirmişti.
İnternete sızdırılan Madonna’nın yeni albümündeki şarkılar şöyle:
Iconic Veni Vidi Vici
Beautiful Scars
Freedom
God Is Love
Hold Tight
Best Night
Inside Out
Tragic Girl
Nothing Lasts Forever
Back That Up (Do It) ft. Pharrell
Holy Water
Graffiti Heart
Body Shop