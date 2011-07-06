Madonna'dan yeni albüm!

T24

MTV California'nın haberine göre, pop yıldızının bu projede kiminle çalıştığı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak projede A-Trak ve David Guetta gibi süperstar DJ'lerin olacağına dair yoğun bir söylenti var.Adı henüz belli olmayan albümün bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.Madonna'nın son stüdyo albümü 2008'de çıkardığı 'Hard Candy'ydi.