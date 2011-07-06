Madonna'dan yeni albüm!

T24 - Madonna hayranlarına müjde şarkıcının menajeri Guy Oseary'den geldi. Dün Twitter'ına "Madonna bugün yeni albümünün kaydı için ilk kez stüdyodaydı" yazdı. Bunun üzerine binlerce hayran heyecanla albümü beklediklerini yazdı.
MTV California'nın haberine göre, pop yıldızının bu projede kiminle çalıştığı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak projede A-Trak ve David Guetta gibi süperstar DJ'lerin olacağına dair yoğun bir söylenti var.
Adı henüz belli olmayan albümün bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.
Madonna'nın son stüdyo albümü 2008'de çıkardığı 'Hard Candy'ydi.