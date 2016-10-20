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Madonna’dan Clinton’a oy verenlere oral seks sözü: Bu işte iyiyim!

Trump ile Clinton'ın başkanlık yarışı, farklı bir boyuta geçti

20 Ekim 2016 19:39

Madonna, ABD Başkan adaylarından Hilary Clinton’a oy verenlerle seks yapma sözü verdi. Madonna, “Size komedinin dahi kadınını takdim etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer Hillary Clinton’a oy verirseniz söz veriyorum, hepinize oral seks yapacağım, bu işte iyiyim” dedi.

Gzone’da yer alan habere göre Madonna, New York Madison Square Garden’da komedyen Amy Schumer’in gösterisinin açılışını ilginç bir vaatle yaptı.

Madonna, “Size komedinin dahi kadınını takdim etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer Hillary Clinton’a oy verirseniz söz veriyorum, hepinize oral seks yapacağım, bu işte iyiyim” dedi.

 

 

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