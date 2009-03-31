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Madonna yargıç karşısında

Madonna, ikinci bir çocuk evlat edinmek için dün Malavi’de yargıç karşısına çıktı.

31 Mart 2009 03:00

Madonna, ikinci bir çocuk evlat edinmek için dün Malavi’de yargıç karşısına çıktı.

Madonna’nın evlat edinmek istediği 4 yaşındaki Mercy James isimli çocuğun, ülkenin güneyindeki bir yetimhaneden olduğu bildirildi. Madonna’nın bu konu için 4 Nisan’da bir kez daha yargıçla görüşeceği bildirildi. Madonna’nın Malavi’den 2006’da evlat edindiği ilk çocuk David Banda’nın durumu daha sonra bu ülkede tartışma konusu olmuş, “Çocuğun Gözü” isimli yardım kuruluşu, çocukları korumak için hükümetten evlat edinme kurallarını sıkılaştırmasını istemişti. Madonna’nın Malavi ziyareti sırasında, David’in, babasını üç yıldır ilk kez görmesine izin verileceği bildirildi.


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