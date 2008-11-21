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Madonna ve Guy Ritchie sonunda boşandı

Evliliklerinde ciddi sorunlar olduğu söylenen Pop yıldızı Madonna ve yönetmen eşi Guy Ritchie boşandı.

21 Kasım 2008 02:00

Evliliklerinde ciddi sorunlar olduğu söylenen Pop yıldızı Madonna ve yönetmen eşi Guy Ritchie boşandı.

Madonna (50) ve Ritchie'nin (40) evliliklerine son verdiği, Londra mahkemesi tarafından bu sabah açıklandı. Çocukların ya da servetin paylaşımı konusunda bilgi verilmedi.

İngiliz yönetmen ve Madonna 22 Aralık 2000'de İskoçya'da bir şatoda evlenmişti. Londra'da yaşayan çiftin evliliğinde ciddi sorunlar olduğu söylentileri son aylarda artmıştı.

Madonna ve Guy Ritchie'nin sekiz yaşındaki Rocco ve 2006'da Malavi'den evlat edindikleri üç yaşındaki David olmak üzere iki oğulları bulunuyor.

Şarkıcının ayrıca daha önce dansçı Carlos Leon ile olan ilişkisinden 12 yaşındaki Lourdes isimli kızı var.

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