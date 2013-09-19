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Madonna: Üzgünüm Angelina ama hayalim Brad Pitt ile yatmak

Madonna, hayalinin Brad Pitt ile aynı yatakta olmak olduğunu ifade etti

19 Eylül 2013 14:33

 

Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Madonna, kendisini Brad Pitt’le yatakta hayal ettiğini söyledi. Sonra da Brad Pitt'in sevgilisi Angelina Jolie’den özür diledi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna (55), pazartesi günü Reddit adlı internet sitesinde hayranlarıyla sohbet etti. 12 binin üzerinde soru yöneltilen ünlü şarkıcı, 20’nin üzerinde soruya yanıt verebildi.
Madonna, hayallerini soran bir hayranını şöyle yanıtladı: “Brad Pitt ve ben birlikte yaşıyoruz. Yataktayız. Yanımızda küçük, sarışın bir çocuk var. Pardon Angelina sadece bir rüya.” Mısır ve Afrika’da bir ada olan Lamu’ya gitmek istediğini söyleyen ünlü şarkıcı... Süper bir gücünüz olsaydı ne yapardınız?” sorusuna da... “Kendimi klonlamak isterdim ki daha fazla çalışabileyim” yanıtını verdi.

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