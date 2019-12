Madonna eski güzel günlere mi dönüyor?

T24

Büyük konser turnesi de yolda

Madonna’nın uzun zamandır beklenen, çeşitli söylentilere vesile olan yeni albümüyle ilgili ilk bilgiler nihayet sızmaya başladı. Sunday Mirror’in haberine göre Madonna, bu sefer stüdyoya William Orbit prodüktörlüğünde girdi. Sunday Mirror’da yer alan haber, ikilinin New York’ta harıl harıl çalıştığı yönünde. 1990’lar elektronik müzik sahnesinin önemli figürlerinden biri olan William Orbit, Madonna’nın klasik albümlerinden ‘Ray of Light’ın yapımcılığını üstlenmiş, ‘Music’ albümüne de destek vermişti.Madonna’nın menajeri Guy O’Seary, William Orbit’le ilgili bir açıklamada bulunmadı ama pop ikonunun yeni albüm hazırlıklarına başladığını doğruladı. 4 Temmuz’da Twitter hesabına “Resmi haber… Madonna’nın yeni albümü için stüdyodaki ilk günü” yazan O’Seary, 24 Temmuz’da da yine Twitter’dan albüm hazırlıklarının ikinci haftasına girildiğini bildirmişti.Prodüktörünü ilk kez bu kadar uzun süre gizli tutabilen Madonna’nın, yeni albümünde kimin yapımcı olacağı uzun zamandır konuşuluyor. Daha önce Meat Loaf’un yapımcısı Jim Steinman, son dönem tipik dans hitlerinin çoğunda imzası bulunan David Guetta, Madonna’nın yeni albümünde yapımcı olacağı söylentisi çıkanlardan bazıları. Bu arada müzisyenin ‘Don’t Tell Me’ ve ‘Jump’ şarkılarında ortak imzası bulunan kayınbiraderi Joe Henry’nin de yeni albüme katkıda bulunacağı, albüm sonrasında da büyük bir konser turnesine çıkacağı söylentiler arasında.Yeni albümü, Madonna’nın Warner’la kontratı bittikten sonra çıkaracağı ilk çalışması. Bir önceki albümü ’Hard Candy’yi Warner etiketiyle çıkaran Madonna, daha sonra müzik dağıtımı için konser promosyon şirketi Live Nation’la bir ortaklığa girdi.