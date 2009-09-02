Madonna 16 yıl aradan sonra Tel Aviv'de

Madonna, 16 yıl aradan sonra İsrail'de yeniden sahne aldı. Tel Aviv'in Hayarkon parkında konser veren Madonna'yı 50 binden fazla kişi izledi.

Madonna, konserinde dinleyicilere "buraya her geldiğimde büyük bir enerjiyle doluyorum" diye seslendi. Madonna, İsrail'in, dünyanın enerji merkezi olduğuna inandığını belirterek, "Ve yine, eğer hep birlikte bu yerde uyum içinde yaşayabilirsek, tüm dünyada da barış içinde yaşayabileceğimize de inanıyorum" dedi.

En ucuz biletlerin yaklaşık 500 Şekele (yaklaşık 130 dolar) satıldığı, ön sıraların 2500 Şekel (yaklaşık 660 dolar) olduğu Madonna'nın konserinde parka toplanan yüzlerce biletsiz kişinin, çitleri aşarak, konser alanına girdiği de belirtildi.

İsrail'e geçen cumartesi gecesi özel uçağıyla gelen Madonna, pazar akşamı yeni erkek arkadaşı 22 yaşındaki Jesus Luz ile birlikte Kudüs'e giderek Eski Kent'te Ağlama Duvarı'nı ve devamındaki tüneli ziyaret etmişti. Madonna ve Luz, dün gece de eski İsrail Başbakan Yardımcısı, muhalefet lideri Tzipi Livni ve eşiyle birlikte Tel Aviv'de bir restoranda yemek yemişti.