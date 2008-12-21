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Ekonomi

Madoff metroseksüel çıktı

Fİnans tarihinin en büyük dolandırıcılığına imza atan eski Nasdaq Başkanı Bernard Madoff’un kişisel bakımına dikkat ettiği ortaya çıktı

21 Aralık 2008 02:00

Fİnans tarihinin en büyük dolandırıcılığına imza atan eski Nasdaq Başkanı Bernard Madoff’un kişisel bakımına dikkat ettiği ortaya çıktı

50 milyar dolarlık skandalın ardından Madoff’un yaşam tarzı da en ince ayrıntısına kadar haberlere konu oluyor. 17 yıldır Madoff’un berberliğini yapan Senio Figliozzi, Madoff’un 65 dolara saçlarını kestirdiğini, 50 dolara pedikür 22 dolara manikür yaptırdığını, 40 dolara da sakal tıraşı olduğunu söyledi.

Madoff’un dolandırdığı 10 yatırımcının 150 milyon dolarını kurtarmaya çalışan avukat Jerry Reisman, Madoff’la 6 yıl önce golf kursunda tanıştığını ve Amerika’daki en iyi iletişim kurduğu insanlardan biri olduğunu belirtti.

1990 yılında 3.3 milyon dolarla rekor fiyata aldığı evinde oturan Madoff’un yargılanmasına dün başlandı. Bu arada Madoff’a parasını yatıran ancak skandal patlak vermeden önce çekenlerin de rahat uyku uyuyamayacakları belirtiliyor. Avukatlara göre, skandal öncesi parasını çekenler hileli devir olarak bilinen bir yasal konsept sebebiyle kârlarını iade etmek durumunda kalabilir.

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