Madoff 50 milyar dolarlık yolsuzluğu kabul etti

Üç aydır Manhattan'da ev hapsinde





Madoff’un kurbanları Madoff’un kurbanları

Hakkındaki 50 milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkan Madoff, mahkeme yargıcı Denny Chin'in, "suçunu kabul ediyor musun" sorusuna, "evet suçluyum" yanıtını verdi."Ponzi Oyunu" (bir nevi borçla borç ödeme) ile yatırımcıları dolandırmakla itham edilen Madoff, yargıca, dolandırıcılık yaptığı için derin üzüntü duyduğunu söyledi. Bu oyuna 1990'lı yıllarda başladığını ifade eden Madoff, "kamuoyuna, suçlarımla ilgili açıklama fırsatı verilmesinden ötürü minnettarım. Derin üzüntü duyuyorum ve utanıyorum" dedi.Yolsuzluğa başladığında bunun kısa süreli olacağına ve kendini bu durumdan kurtarabileceğine inandığını ifade eden Madoff, "yıllar geçtikçe, aldığım riskin farkına vardım ve bugün kaçınılmaz şekilde geldi çattı. İşlediğim suçlar yüzünden ne kadar üzgün olduğumu ifade etmem olanaksız" diye konuştu.Madoff'u, yolsuzluk, yalan beyan, personel sosyal yardım sandıklarından hırsızlık, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) sahte evrak vermek ve uluslararası kara para aklama olmak üzere 11 ayrı suçla itham eden savcılar, 70 yaşındaki Madoff'un 150 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini söylediler.Eski Nasdaq Borsası Başkanı Madoff, geçen yıl 11 Aralık'ta dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra yaklaşık üç aydır Manhattan'daki evinde ev hapsinde tutuluyordu.Washington'da, yıllarca bir dizi düzenleyici kurallar konusunda tavsiye istenen piyasa düzenleyici kurumlar tarafından aranan bir uzman olan ve 2000 yılında, yatırımcıları korumak için kurulan Piyasa Enformasyon Danışma Komitesi'nde hizmet veren Madoff'un, küçük- büyük herkesi dolandırdığı ortaya çıkmıştı.Finansal uzmanlarınca, biri 1999 yılının başında Madoff'un Ponzi Oyunu yönettiği suçlamasıyla SEC'e yazılan bir mektup olmak üzere, son 10 yılda Madoff'un faaliyetleri hakkında sık sık kaygılarını dile getirdiği, ancak SEC'in, yaptığı yolsuzluk ortaya çıkıncaya kadar Madoff'un yatırımlarına ilişkin rutin bir inceleme yapmadığı da belirlenmişti.Bu arada yargıç, suçunu kabul eden Madoff'un cezaevine sevkine karar verdi.Madoff ile ilgili mahkumiyet kararı 16 Haziran'da açıklanacak.Madoff'un kurbanları arasında Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'da hedge fonlar, bankalar, Yahudi vakıflarının yanı sıra zengin ve küçük yatırımcılar bulunuyor. Floridalı emeklilerle birlikte aktörler Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick ile Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel de, Madoff'a para kaptıranlardandı.Madoff'un yaptığı yolsuzluğun ortaya çıktığı dönemde diğer potansiyel kaybedenler ve kayıpları ise şöyle sıralanmıştı:"-Japonya'da Aozora bankası 137 milyon dolar.-Danışmanlık şirketi Fairfield Greenwich Group 7,5 milyar dolar.-İspanya'dan Santander bankası 3 milyar 200 milyon dolar.-İngiliz HSBC 1 milyar dolar.-Fransız Natixis bankası 617 milyon dolar.-İngiliz RSB bankası 612 milyon dolar.-Fransız BNP Paribas bankası 480 milyon dolar.-İspanya BBVA bankası 452 milyon dolar.-Yatırım grubu Man Group 360 milyon dolar.-İsviçreli Reichmuth bankası 332 milyon dolar.-Japon Nomura Holdings 304 milyon dolar.-İtalyan Unicredit 103 milyon dolar.-İsviçreli Union Bancaire Privee bankası "yüzmilyonlarca dolar".-İsviçreli Benedict Hentsch & Cie bankası 48,3 milyon dolar.-Fairfield kenti çalışanları 41,9 milyon dolar.-Emlak zengini Mortimer Zuckerman 30 milyon dolar.-Phoenix Holdings 15 milyon dolar.-Sigorta ve finansal hizmetler şirketi Harel 14,3 milyon dolar.-Fransız Societe Generale bankası 13,7 milyon dolar.-Fransız Credit Agricole bankası 13,7 milyon dolar.-Robert I. Lappin Vakfı 8 milyon dolar.-Nordea 6,6 milyon dolar.-İsviçreli Neue Privat bankası 5,25 milyon dolar."Bunlardan başka Madoff'a para kaptıran ancak, miktarı bilinmeyenler ise Senatör Frank Lautenberg'in aile vakfı, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in Wunderkinder Vakfı, Robert I. Lappin Vakfı, ABD Milli Futbol Ligi'ndeki Philadelphia Eagles takımının eski sahibi Norman Braman, beyzbol takımı New York Mets'in sahibi Fred Wilpon ve GMAC Financial Services'in başkanı J. Ezra Merkin'den oluşuyor.Bernard L Madoff Investment Securities firmasını 1960 yılında kuran Madoff, ayrıca bir hedge fon yönetiyordu.