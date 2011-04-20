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MADIMAK SANIĞINA "MÜEBBET HAPİS" ANKARA (A.A)

20 Nisan 2011 14:06

-MADIMAK SANIĞINA "MÜEBBET HAPİS" ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye olan, sonrasında 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi, lehine olan 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) ''anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmak'' suçuna ilişkin 146/1. ve takdiri indirime ilişkin 59/1. maddeleri uyarınca ''müebbet hapis cezasına'' çarptırdı. Yargıtayın, evrak eksiği nedeniyle verdiği bozma kararının ardından tekrar görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuklu sanık Bülent Düvenci ve avukatı Hüseyin Sever katıldı. Düvenci, duruşmada suçsuz olduğunu savundu. Avukat Sever de müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, son savunma ve sözleri dinledikten sonra kararını açıkladı. Buna göre Düvenci, lehine olan 765 Sayılı TCK'nın ''anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmak'' suçuna ilişkin 146/1. Maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına çarptırıldı. Bu ceza, hakkında, aynı kanunun takdiri indirime ilişkin 59/1. Maddesinin uygulanmasıyla ''müebbet hapis cezasına'' çevrildi. Mahkeme, Düvenci'nin tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Düvenci, Sivas'ta 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin dava kapsamında tutuklu yargılanırken tahliye olmuş, ardından firar etmişti. Ankara 1 Nolu DGM, yargılama sonucunda Düvenci'yi, ''birden fazla kişiyi öldürmek'' suçunu düzenleyen 765 Sayılı TCK'nın 450/4. Maddesine göre 15 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.  Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Düvenci'nin de aralarında yer aldığı sanıklar hakkında 765 Sayılı TCK'nın ''anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmak'' suçuna ilişkin 146/1. Maddesinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararının ardından Ankara 1 Nolu DGM'de tekrar görülen davada, firari sanık Düvenci'nin dosyası ayrılmıştı. Yaklaşık 5 yıl önce yakalandıktan sonra Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Düvenci, 765 Sayılı TCK'nın ''anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmak'' suçuna ilişkin 146/1. Maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı, evrak eksiği nedeniyle bozmuştu.

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