-MADIMAK OTELİ'NDE TAHLİYE BAŞLADI SİVAS (A.A) - 24.11.2010 - Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 5 milyon 601 bin 225 lira 10 kuruş bedelle kamulaştırılmasına karar verdiği Madımak Oteli'nde tahliye çalışmaları başladı. Mahkemenin kamulaştırma kararının ardından mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne geçen olan Madımak Oteli'nde tahliye hazırlıkları başladı. Gerekçeli kararın ulaşmasının ardından İl Özel İdaresi'nin binayı boşaltma hakkı bulunduğunu göz önünde bulunduran otel sahipleri, içerideki eski eşyaları tahliye etmeye karar verdi. Otelin altında bir süre lokanta olarak faaliyet gösteren ve 12 Şubat 2009'da boşaltılan dükkandaki eski eşyalar ile oteldeki bazı malzemeler kamyonete yüklenerek götürüldü. Otelin varislerinden Mehmet Öğütçü de eski eşyaların binadan tahliyesini izlerken, söz konusu malzemelerin ihtiyacı olan kişilere verileceği belirtildi. Mahkemenin kamulaştırmayla ilgili verdiği gerekçeli kararın ilgililere ulaşmasının ardından otelin devir işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi. Bilirkişi raporları doğrultusunda Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla 5 milyon 601 bin 225 lira 10 kuruş bedelle, ''kütüphane, sosyal hizmet, eğitim, kültür ve sanat amaçlı kullanılmak üzere'' kamulaştırılan Madımak Oteli'ndeki malzemelerin önümüzdeki günlerde tamamen boşaltılması bekleniyor. Bu arada kamulaştırma bedelini düşük bulan otel varislerinin mahkemenin kararını temyiz etmek üzere Yargıtay'a başvuracağı belirtiliyor.