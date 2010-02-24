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Madımak Oteli kamulaştırılıyor

Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Alevi açılımı'' ile ilgili Sivas'ta katıldığı toplantıda Madımak Oteli'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Alevi açılımı'' ile ilgili Sivas'ta katıldığı toplantıda, ''Madımak Oteli'nin kamu tarafından istimlakının doğru olacağı kanaatine varıldığını'' bildirdi.



Bakan Çelik, Büyük Otel'deki değerlendirme toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Madımak Oteli'nin kamulaştırılmasının ardından çok amaçlı kullanılabileceğini, bunun kararının da Sivaslılara bırakılmasının doğru olacağını ifade etti. Çelik, unutulmaması açısından, 2 temmuzla ilgili bir anı bölümünün yer almasıyla ilgili ittifaka varıldığını kaydetti.

Burada hayatlarını kaybeden insanlarla ilgili platformun ve yine ona uygun bir şekilde Sivaslıların hep birlikte ele alacakları bir metnin, ''Bir daha 2 temmuzlar, Türkiye'de yaşanan benzer acı olaylar yaşanmasın'' diye oluşmasıyla ilgili de toplantıda ittifak oluştuğunu bildiren Çelik, diğer alanların çocuk kitap evinden genel kütüphaneye veya ihtiyaç duyulan başka bir şekilde Vilayet'in emrinde merkez olarak hizmet sunması konusunda da büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

DHA, kamulaştırma kararı haberini Hüseyin Çelik'in ağzından vermişti

Doğan Haber Ajansı (DHA), Madımak Oteli'nin kamulaştırılmasıyla ilgili Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hüseyin Çelik'in bir açıklaması olduğunu belirtip, "Çelik: Madımak Oteli kamulaştırılıyor" haberini geçmişti.

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