Madımak dönercisi çıkmamakta direniyor

2 Temmuz 1993’te, 33 aydın ve sanatçının yanarak can verdiği Madımak Oteli’nin giriş katındaki İskender Lokantası, sahibine 15 0cak’a kadar süre tanınmış olmasına rağmen hala boşaltılmadı.



Ayıbın ortadan kalkması için Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİM) satış mağazası açılması planlanan lokantada henüz tahliye yapılmazken, durum karşısında çaresiz kalan DÖSİM yetkilileri, “Önce boşalması lazım oranın. Hala boşalmadı. Boşalacak ki biz de yol alalım” dediler.



2 Temmuz 1993’te, 33 aydın ve sanatçının yanarak can verdiği ve yıllardır herkesimden çok sert eleştiriler alan Madımak Oteli’nin giriş katındaki İskender Lokantası için nihayet aybaşında düğmeye basılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lokantanın boşaltılarak DÖSİM mağazası açılması kararı alınmıştı.



Karar doğrultusunda, Sivas Valiliği’yle yapılan görüşmeler ışığında lokantanın 15 Ocak’a kadar tahliye edileceği duyurulsa da, işletme sahibinin hala taşınmadığı öğrenildi. Binada kiracı olarak bulunan işletme sahibi Sebati Manav ile anlaşmaya varılmasına rağmen, henüz tahliyenin yapılaması DÖSİM yetkililerinin de elini kolunu bağladı.



Valilikten ses yok



Yetkililer, konu ile ilgili Sivas Valiliği’ne yazı yazıldığını ancak henüz geri dönüş olmadığını kaydederken, “Valilik tarafından, otelin sahipleriyle ya da mirasçılarıyla görüşülerek, ilgili işlemlerin halledilmesi ve bize onay gelmesi gerekiyor” diye konuştular.



Lokanta işletmecisine Belediye tarafından, tahliye sonrası için yer verildiğini de hatırlatan yetkililer, şunları dedi:



“Önce boşalması lazım oranın. Hala boşalmadı. Oradaki işletmeciye Belediye bir yer verdi. Oraya geçiyor mu geçmiyor mu? Bunlar bir sonuçlanacak ki, ondan sonra boşalırsa biz gireceğiz. Eğer yapılabiliyorsa yol alacağız.”



Bakanlık, DÖSİM mağazasında hediyelik eşya, el sanatları ürünleri, kitap ve çiçek satışı gerçekleştirmeyi, mağazanın bir bölümünde de 1993’te yanarak can veren aydın ve sanatçılar için anı köşesi oluşturarak, “Barış, kardeşlik ve dostlukla acılarımızı paylaşıyoruz” ifadesinin yazıldığı bir plaket asmayı planlıyor.