Madenlere yaşam odası geliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısına yaşam odaları eklendi.

bianet'in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda dünden beri görüşülmeye devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısına muhalefetin ısrarları sonucu eklenen maddenin içeriği şu şekilde:

“Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir.”

'Tazminatsız işten çıkarma' maddesi geri çekildi

İş güvenliği paketinde, çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, işle ilgili güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle ayrı ayrı üç defa yazılı olarak uyarılması halinde tazminatsız olarak işten çıkarılması maddesi de yer alıyordu. Muhalefetle varılan uzlaşma çerçevesinde bu madde de paketten çıkarıldı.

Genç işsizlerin belli koşullarda istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2016'ya kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların, programı bitirmelerini müteakip üç ay içinde meslek alanında işe alınması ve işe alındıkları iş yerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri kaydıyla; imalat sektöründe işe alınmaları halinde 42, diğer sektörlerde işe alınmaları halinde ise 30 ay süreyle asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10'a düşecek

Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15'lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10'a düşürülecek. Uygulama bu yılın Temmuz ayından itibaren başlayacak.

Yeraltı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait malların TMSF tarafından el koyma ya da takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatları ve diğer ücret alacakları ödemesinde kullanılacak. Ödemeler, TMSF tarafından söz konusu çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Soma'da yaşanan maden kazası sonrasında kapatılan işletmelerde çalışmış olan işçiler de kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma izin ve benzeri ücretlerini bu kapsamda alabilecek.