-MADENİ PARA DEĞİŞİMİ 31 ARALIK'TA BİTİYOR ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - YTL ve YKr madeni paraların değişim süresi, 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, 2004 yılında Türk Lirasından 6 sıfırın atılmasıyla belirlenen geçiş döneminin Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruşlarla (YKr) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle başladığı, 4 Nisan 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2 yıl süren geçiş döneminden sonra para birimindeki ''yeni'' ibaresinin 1 Ocak 2009'da kaldırıldığı hatırlatıldı. 2009 yılı boyunca YTL ve TL'nin birlikte tedavül etmesinin değişimlerin gerçekleşmesini sağladığı belirtilerek, ''1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sadece Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde değişimi yapılan YTL ve YKr'ler, değişim kabiliyetini 31 Aralık 2010 tarihinde kaybedecektir. Bu itibarla elde kalan YTL ve YKr'lerin belirtilen banka şubelerinde son günlere bırakılmadan değiştirilmesi gerekmektedir'' denildi.