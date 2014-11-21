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Madende ölen babası 'belki gelir' diye mezarına şeker bıraktı

Ermenek'te madende hayatını kaybeden Tezcan Gökçe'nin oğlu Recep Gökçe ile Mehmet Tokat'ın oğlu Ahmet Tokat, her gün babalarının mezarını ziyaret ediyor

21 Kasım 2014 20:54

Ermenek'te facianın ardından acı sürüyor. Yaşamlarını yitiren madenci çocukları babalarının mezarında dua ederek yas tutuyor. Hayatını kaybedenlerden Tezcan Gökçe'nin oğlu Recep, 'Belki geri gelir' diye babasının mezarına şeker bıraktı

DHA'nın haberine göre, Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde kömür ocağında meydana gelen faciada yaşamını yitiren madencilerden Tezcan Gökçe ve Mehmet Tokat’ın çocukları 10 yaşındaki Recep Gökçe ve 12 yaşındaki Ahmet Tokat, babalarının mezarının başına giderek gözyaşlarıyla dua etmeleri, yürekleri burktu.
 
Recep Gökçe, 'Babamı çok özlüyorum. En son mutlu bir şekilde ocağa giderken görmüştüm. Sürekli mezarının başına gelip dua ediyorum' dedi.

 

'Babamı çok özlüyorum'

 

Babasının mezarı başında tek başına oturarak sessizce dua eden Recep Gökçe, 'Babamı çok özlüyorum. En son mutlu bir şekilde ocağa giderken görmüştüm. Şimdi arkadaşımla sözleşerek mezarının başına geldim ve onu çok özlüyorum. Sürekli mezarının başına gelip dua ediyorum' dedi.

 

'Babam beni gezmeye götüremeyecek'

 

Babasıyla sürekli gezdiğini de anlatan Recep Gökçe, şunları söyledi: 'Babamla hep gezerdik. Babam Kazancı'ya gittiği zaman beni de götürüyordu. Ama artık götüremeyecek. Babamın yeniden geri gelmesini çok isterim.'

 
Küçük Recep babasının mezarı üzerine şekerler bıraktıklarını da belirterek, 'Belki geri gelir' diye şekerleri bıraktıklarını söyledi.


 

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