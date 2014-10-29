Madende mahsur kalan işçi baba oldu

Karaman’da su baskınının yaşandığı maden ocağında mahsur kalan madenci Hüseyin Gültekin (28) baba oldu.

Gültekin’in hamile eşi Ayşe Gültekin, maden faciasından saatler sonra kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi’nde, 3 kilo 200 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğlu Hüseyin Gültekin (28) ile damadı Tezcan Gökce madende mahsur kalan 60 yaşındaki Hasan Gültekin yaşadıklarını paylaştı.Olayı televizyondan öğrendiğini dile getiren Gültekin, ne yapacağını bilemediğini kaydetti.

‘Sevinemedik’

Gece boyunca oğlu ve damadının kurtarılması için dua ettiğini belirten Baba Gültekin, şöyle devam etti:

"Hüseyin henüz bir yıl önce evlenmişti. Bebeği olacağını öğrendiğinde adeta havalara uçmuştu. İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamak için adeta günleri sayıyorlardı. Ancak yaşanan acı olay nedeniyle oğlumun hevesi yarım kaldı. Gelinim dün torunumu dünyaya getirdi. Bebeği kucağıma alıp sevemedim bile. Hüseyin'in acısından torunumun dünyaya gelmesine bile sevinemedik."