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Yaşam

Madencinin cenazesi Bartın'da toprağa verildi BARTIN (A.A)

14 Ağustos 2011 20:05

-Madencinin cenazesi Bartın'da toprağa verildi BARTIN (A.A) - 14.08.2011 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencinin cenazesi, memleketi Bartın'da toprağa verildi. Erdoğan Demirsoy'un (29) cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan dualarla alınarak, TTK'ya ait cenaze nakil aracıyla Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Hıdırlar köyüne götürüldü. Türk bayrağına sarılı tabutu evinin önüne getirilen Demirsoy'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti, Kur'an-ı Kerim okundu. Madencinin 7 yaşındaki oğlu Ceyhun, babasının tabutuna sarılarak uzun süre ağladı, eşi Rümeysa ve annesi Halise Demirsoy ise sinir krizi geçirdi. Hıdırlar Köyü Camisinde düzenlenen cenaze törenine, Demirsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, sendika yöneticileri, madenciler ve köylüler katıldı. Demirsoy'un cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.  Bu sırada madencinin baygınlık geçiren eşi Rümeysa Demirsoy'a 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Dün, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 230 kodunda meydana gelen göçükte, Erdoğan Demirsoy hayatını kaybetmiş, yanında bulunan bir işçi ise kaçarak kurtulmuştu.

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