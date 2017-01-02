Madencinin yeni yıl dileği sağ kalmak

Zonguldak'ta yeni yıla çalışarak giren maden işçileri, yerin metrelerce altında pasta keserek yılbaşını kutladı. 2016 yılının madenci için kötü geçtiğini ifade eden işçilerin yeni yıl dileği "sağ kalmak" oldu.

20 yıllık madenci 42 yaşındaki Soner Çakar da "İşveren ve madenci açısından iyi geçmedi 2016. İşçi de işveren de zor durumlarda kaldı. 2017'nin daha iyi geçmesini diliyorum. 2017'den 2018'e geçerken de inşallah böyle bir mutluluğu yaşarız sağ kalırsak. Bizim her zaman canımız kolumuz altında. Yarın veya 1 saat sonra ne olacağınız belli değil. Burada temkinli yaşamaya çalışıyoruz işin açıkçası" diye konuştu