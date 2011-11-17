Madencinin maaşı 350 bin TL



T24 - Avustralya’da bir maden işçisinin geliri yıllık 200 bin dolara (350 bin TL) yükselirken, Türkiye’de asgari ücretle dahi çalışan maden işçileri bulunuyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, küresel madencilik sektöründe toprak altında çalışanların maaşları bazı ülkelerde dudak uçuklatan rakamlara çıktı. Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde bu gelişme çarpıcı şekilde işlendi.





Avustralyalı madenci James Dinnison'ı haberine taşıyan gazete, 25 yaşındaki lise mezunu bile olmayan bu işçinin altın ve diğer değerli metallerin çıkarıldığı bir madende yılda 200 bin dolar kazandığını yazdı.







Dövmeleriyle dikkat çeken Dinnison, yedi yıldır madenlerde çalışıyor. Dinnison, mesleğe ilk başladığı dönemde ise 100 bin dolar kazanıyordu.





Madencilere ödenen yüksek maaşlar sayesinde Dinnison standartların üzerinde bir hayat yaşıyor. Dinnison’ın şu anda 55 bin dolarlık arabası, 44 bin dolar değerinde de bir motosikleti var. Avustralyalı maden işçisinin evcil şivava cinsi köpeğinin satış fiyatı ise 1,200 dolar.







Türkiye'de ise asgari ücret



Avustralya’da maden işçileri yıllık 200 bin, ayda ise yaklaşık 17 bin dolar (yaklaşık 30 bin lira) maaş alırken, Türkiye’de maden işçilerinin maaşları ise asgari ücretten başlıyor.





Ücretler işçilerin kıdemleri ve çalıştıkları madenlere göre değişmesine rağmen, ortalamanın 1,000 lira ile 1,500 lira arasında değiştiği belirtiliyor.





Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın Toplu Sözleşmelerden Sorumlu üyesi Emir Tazegül, “Türkiye’de maden işçilerinin maaşları asgari ücretten başlayıp, 4,300 liraya kadar çıkıyor. Tabiî ki 4,300 lira herkesin aldığı bir maaş değil. Unvanlı işçiler, yani sektörde nezaretçi işçiler olarak bilinen, madenin üretiminden sevkıyatına kadar sürecin tamamından sorumlu olan işçiler bu maaşı alıyor. Kaba bir tahminle, Türkiye’de ortalama ücretin 1,500 lira olduğunu söyleyebilirim” dedi.





Avustralya'da bu işe taleb az





Dünyanın en büyük demir cevheri ve en büyük ikinci altın üreticisi olan Avustralya’da, maden şirketlerinin artan talebi karşılamak adına özellikle arama çalışmalarındaki yatırımlarını artırdıkları biliniyor.





Oldukça zorlu şartlara sahip olunan ve en fazla 12 saat çalışılması gereken maden işçiliğinde, Avustralya'da bu işe talebin oldukça az olduğu belirtiliyor.





Küresel madencilik alanında araştırmalar yapan McKinsey & Co'nun analistlerinden Sigurd Mareels, “Avustralya’da madencilik alanında büyük bir çalışan sıkıntısı yaşanıyor. Aslında sadece Avustralya’da değil, Kanada’da benzer bir durum söz konusu. Ülkede Ulusal Madencilik Endüstrisi Konseyi, 2017 yılına kadar Kanada’da 90 bin maden çalışanın azalacağını belirtti. Peru’nun da bu on yılın sonuna kadar madencilik sektöründe 40 bin çalışana daha ihtiyacı olacak” dedi.





Avustralya’da ise 2020 sonuna kadar, toplamda 216 bin maden çalışanına ihtiyaç duyulduğu ancak hala sektörde çalışan sayısının gerekenden 86 bin kişi az olduğu belirtildi.







İşçi ithal ediliyor



Avustralya’daki işçi ihtiyacı o kadar yoğun ki Filipinler ve Yeni Zelanda’dan bile madenlerde çalışmak için bu ülkeye gelenler bulunuyor.





47 yaşındaki Ricky Ruffell de onlardan biri. Bunun kendisi için mantıklı bir seçim olduğunu söyleyen Yeni Zelandalı maden işçisi, yılda 120 bin dolar kazanırken, ayda bir kez 1,200 dolar uçak bileti masrafıyla ailesini ziyaret edip, dönüyor.





Avustralya’da bir maden işçisi 2010’da ortalama 110 bin dolar kazandı. Ülkedeki madencilik sektöründe yarı zamanlı işçiler ve kalifiye olmayan çalışanlar ise yılda ortalama 66 bin dolar kazanıyor.





Enflasyonu tetikliyor





Drake Üniversitesi profesörlerinden William Boal, maden işçilerinin bu kadar yüksek maaş almasının, ülkenin bazı şehirlerinde enflasyona neden olduğunu belirtti.





Boal, “İnsanlar daha önce bu kadar parayı bir arada görmediklerinden, harcamalarını artırdı” dedi. Profesör, maden işçilerinin ev, araba ve tüketici ürünlerine daha fazla para harcamaya başladıklarına dikkat çekti.











