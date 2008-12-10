Madencilik devi Rio Tinto 14 bin kişiyi çıkardı

İngiliz-Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto, dünya çapında 14 bin kişinin işine son verecek.



Dünyanın üçüncü büyük madencilik şirketi Rio Tinto, küresel ekonomik kriz yüzünden demir ve diğer metallere olan talebin düşmesi nedeniyle gelecek yıl sonuna kadar borcunu 10 milyar dolar azaltmak için alınacak yeni önlemler kapsamında 14.000 kişiyi işten çıkaracağını ve sermaye yatırımını düşüreceğini açıkladı.



Borcunu 6,6 milyar dolar azaltmak için önemli varlıklarını satacağını belirten şirket, istihdam azaltarak ve işletme maliyetlerini düşürerek 2010 yılına kadar 1,6 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor.



Şirketin üst yöneticisi Tom Albanese yaptığı açıklamada, "zorlu ve belirsiz ekonomik koşullar ile madencilik piyasasında tahmin edilemez kötüleşme oranı dikkate alındığında şirketin borcunu azaltmanın ve nakit oluşumunu maksimuma çıkarmanın gerekli olduğunu" ifade etti.



Yaklaşık 40 milyar dolar borcu bulunan şirketin borcunun 38,1 milyar dolarlık kısmı geçen yıl Kanadalı madencilik şirketi Alcan'ı satın almasından kaynaklanıyor.



İsveçli SFK firması da 2500 kişi işten çıkarıyor



Bu arada İsveçli rulman üreticisi SKF firması ekonomik krizin otomotiv sektöründeki talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle dünya çapında 2.500 kişinin işine son vereceğini bildirdi.



Toplam satışlarının geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 15 azalmasını beklediklerini belirten şirket, 2010 yılı başlarına kadar uygulayacağı yöntemlerle 31 milyon dolar tasarruf etmeyi amaçlıyor.



Şirketin istihdamı azaltmasından en fazla Avrupa ve ABD'de otomotiv biriminde çalışanlar etkilenecek.



