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Madencilerle ilgili ILO sözleşmesine onay verildi

Madenlerde işverenin güvenlik ve sağlığa ilişkin riskleri ortadan kaldırması veya en aza indirilmesine yönelik tedbirler alması gerektiği kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi

04 Aralık 2014 22:26

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sözleşmeye göre, işveren, maden iş yerlerinde güvenlik ve sağlığa ilişkin risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesine yönelik tedbirler alacak; işçilerin güvenli bir ortamda çalışma hakkını sağlayacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, mümkün olduğu takdirde, yer altındaki her çalışma mahalli için her biri ayrı bir yolla yeryüzüne çıkan iki çıkış bulundurulacak.

İşveren, sağlıkla ilgili tehlikelere maruz kalan işçilerin düzenli sağlık kontrollerini yaptıracak.

İşçiler, güvenlik ve sağlıkla ilgili endişe teşkil eden bir durum oluştuğunda, inceleme ve denetimlerin yapılmasını talep edebilecek. 

 

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