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Dünya

MADENCİLERİN ÇIKIŞI SİRENLE DUYURULACAK SAN JOSE (A.A)

13 Ekim 2010 02:25

-MADENCİLERİN ÇIKIŞI SİRENLE DUYURULACAK SAN JOSE (A.A) - 12.10.2010 - Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madenciden her birinin yüzeye çıkışının sirenle duyurulacağı bildirildi. Sağlık Bakanı Jaime Manalich, bir madenci yüzeyde göründüğünde ambulans sirenine benzer bir sirenin çalışmaya başlayacağını ve kurtarma kuyusunun yanında ışıklı uyarının da bir dakika boyunca yanacağını belirtti. Bu işlemin her madenci için tekrarlanacağını söyleyen Bakan Manalich, bunun tüm kurtarma ve ilk yardım ekiplerini en üst düzey alarm durumuna geçirmek için bir sinyal olduğunu kaydetti. Bu arada hükümet kaynakları, yüzeye ilk çıkacak madencinin Şilili 31 yaşındaki Florencio Avalos olduğunu açıkladı. Avalos'u, 39 yaşındaki Mario Sepulveda ve Bolivyalı 23 yaşındaki Carlos Mamani'nin takip edeceği belirtildi. Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne, 33 madenciden ilkinin bugün geç saatlerde kurtarılmasının beklendiğini açıklamıştı. 

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