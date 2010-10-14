-MADENCİLERİN ÜÇTE İKİSİ KURTARILDI SANTIAGO (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında 2 aydan fazladır mahsur bulunan madencileri kurtarma operasyonu sürüyor. Moral durumları kötü madencilere öncelik veren kurtarma ekipleri, şimdiye kadar madencilerin üçte ikisini, 33 madenciden 22'sini kurtardı. Yerel saatle 13:38'de yeryüzüne çıkarılan 56 yaşındaki Omar Reygadas madenden kurtarılan 17. madenci olurken, Reygadas'ın kurtarılmasıyla 12 saatten uzun süredir devam eden kurtarma çalışmalarında madencilerin yarıdan fazlası dışarı çıkarılmış oldu. Madenden çıkarılan 18. işçi ise 44 yaşındaki Esteban Rojas oldu. Rojas'ı yerel saatle 15.27'de çıkarılan 45 yaşındaki Pablo Rojas izledi. 48 yaşındaki Dadio Segovia madenden çıkarılan 20. işçi olurken, 50 yaşındaki Johnny Barrios Rojas ise 21. sırada madeni terk etti. Kurtarma ekipleri 22. madenci 43 yaşındaki Samuel Avalos'u ise kısa süre önce çıkardı. Madendekileri çıkarma işleminin yarın gün ağarırken tamamlanması bekleniyor.