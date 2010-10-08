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Dünya

Madencilerin kurtulmasına 100 metre kaldı

Şili'de 2 aydan beri yerin 700 metre altında yaşam mücadelesi veren 33 madenci için mutlu sona az kaldı.

08 Ekim 2010 03:00

T24- Şili'de 5 Ağustos'tan beri yerin 700 metre altında yaşam mücadelesi veren 33 madenci için mutlu sona çok yaklaşıldı. Sondaj alaetinin madencilere ulaşması için sadece 100 metre kaldığı açıklandı.


Sondaj aletinin madencilere ulaşmasının önünde 100 metre kaldı. Sondaj aleti madencilere ulaşınca, nesefleri kesecek kurtarma operasyonu başlayacak.


Yetkililer önce açılan deliği inceleyecek ve güvenliğinden emin olacak. Ardından, sağlık ve kurtarma görevlilerinden oluşan bir ekip madencilerin yanına inecek.


37 saatte gün ışığına çıkacaklar

Sağlık incelemesinin ardından, madencilerin kurtarma kapsülleriyle yüzeye yolculukları başlayacak.


Güneşten etkilenmemek için güneş gözlüğü takacaklar. Madencilerin çıkarılma işlemi bir aksilik olmazsa 37 saat sürecek.


Önce yaşama alıştırılacaklar

Yüzeye çıktıklarında ise detaylı bir sağlık muayenesinin ardından helikopterle, yeryüzündeki yaşama alışmak için bir süre kalacakları özel bir tesise götürülecekler.


Ailelerine kavuşmayı sabırsızlıkla bekleyen 33 madenci, çıkış sırasında sorun yaşamamak için spor yapıyor.


Yetkililer ise heyecanlı aileleler ve kamuoyundan sabırlı olmalarını istedi.

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