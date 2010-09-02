Madencilerin içki ve sigara isteği reddedildi

T24

'Öncelikle beslenmelerini düşünmek zorundayız'

NASA psikolojik destek veriyor





Delme işlemi fay hattı nedeniyle durduruldu



5 Ağustos'tan beri göçük altında bulunan işçilerin talebi NASA tarafından reddedildi. NASA doktoru, işçilere nikotin bantları gönderilmesinin daha uygun olduğuna karar verdi.İçki olarak şarap talep eden işçilere verilen cevapta, aşağıda kaldıkları aylar boyunca sigara ve içki içmekten vazgeçmeleri gerektiği bildirildi.Bazı yetkililer, işçilerin bir kısmının alkol bağımlısı olduğunu ve yeraltında geçirdikleri dört hafta içinde alkolü bir anda bırakmanın zorluklarını yaşamaya başladıklarını bildirdi.Ancak NASA'nın Başhekim yardımcısı James Michael Duncan, "Öncelikle düşünmemiz gereken işçilerin bağımlılığı değil, iyi beslenmeleri" dedi.Madencilere genellikle yüksek protein içeren gıdalar gönderiliyor ve kendilerini yeryüzüne çıkaracak 66 cm. çapındaki dar tünelden geçebilmeleri için egzersiz yapmaları öneriliyor.Şili'deki madencilerin kurtarılması konusunda NASA Şili'ye destek veriyor. Astronotların uzayda uzun zaman tek başına kalmak ile baş etmelerini sağlayan NASA ekipleri, işçilere de psikolojik destek veriyor.Öte yandan işçileri kurtarmak için yapılan delme işlemleri devam ediyor. Anack işçilerin geçeceği tüneli açma işlemi, fay hattına rastlandığı için, birkaç saat durduruldu.Hükümet yetkilileri, kırık bölgeye denk gelen kuyu deliğinin çimentoyla sağlamlaştırılmasının ardından delme işlemine yeniden başlandığını belirterek, makinanın 30 metre derinliği çoktan geçtiğini kaydettiler.Çalışmaları koordine eden mühendis Andres Sougarret, kuyu çeperlerinde bu tip fay hatlarına özellikle ilk 100 metrede rastlanmasının doğal olduğunu belirterek, bunların büyük sorunlar çıkarmayacak küçük faylar olduğunu kaydetti."Strata 950" tipi 30 tonluk güçlü bir delme makinası pazartesiden bu yana günlük 15 metre delme kapasitesiyle çalışıyor. Makinanın 702 metre uzunluğunda ve 66 santimetre çapında bir kuyu deliği açmasının ardından 5 Ağustos'ta meydana gelen çökmenin ardından, Santiago'nun 800 kilometre kuzeyinde bulunan San Jose'deki altın madeninde mahsur kalan madenciler tek tek yukarı çıkarılacak.Operasyonun 3 ila 4 ay sürmesi bekleniyor.