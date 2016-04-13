Madencilerin açlık grevi 10'uncu gününde sona erdi

Amasya Merzifon ve Suluova ilçelerinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş'ye bağlı Yeni Çeltek Maden Ocağı İşletmesinde çalışan işçilerin, kuruluşun kapatılması ve Soma'da görevlendirilmelerine tepki amacıyla başlattıkları açlık grevini 10'uncu gününe bitirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından oluşan heyet, Yeni Çeltek Maden Ocağı'na gelerek yer altına indi ve açlık grevi yapan işçilerle görüştü.

Akçul, sorunun çözümü için heyet oluşturulduğunu, sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek, işçilerden açlık grevini sonlandırmasını istedi. Bunun üzerine işçiler de açlık grevinin 10'uncu gününde eylemlerini sonlandırmayı kabul etti. İşçiler, daha sonra yer üstüne çıkmaya başladı.

Açlık grevi başladığından beri 34 işçi fenalaşarak hastaneye kaldırılırken 4 işçi tedaviyi reddetmişti.