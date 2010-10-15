-MADENCİLERE TATİL TEKLİFİ COPİAPO (A.A) - 15.10.2010 -Şili'de 2 aydan uzun süre mahsur kaldıkları madenden sağ kurtarılan 33 madenciden 3'ü hastaneden taburcu edildi. Şili devlet televizyonu, 3 madencinin hastanenin yan kapısından çıkışını ekranlara getirdi. Diğer madencilerin de bugün ve hafta sonunda Copiapo'daki hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. -TEKLİFLER YAĞIYOR- Şili'nin güneyindeki Şiloe adasına bir haftalık tatile davet edilen madenciler, bir Yunan madencilik şirketinden de Ege adalarında güneşli bir tatil önerisi aldı. İspanya'daki futbol takımlarının yanı sıra Manchester ve Buenos Aires takımları madencileri maçları izlemeye davet etti. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de 33 kişiyi sarayda ağırlamak istediğini belirtti. Madencilere, televizyon programlarından da teklifler geldi. Yeraltında kaldığı sürece düzenli olarak koşu yapmaya çalışan madenci Edison Pena, gelecek ay yapılacak New York maratonuna davet edildi. Taburcu edilenler arasında Pena'nın da bulunduğu kaydedildi.