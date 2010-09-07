-MADENCİLERE KASIM'DA ULAŞILACAK SANTIAGO (A.A) - 07.09.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında bir madende bir ayı aşkın süredir mahsur 33 madenciyi kurtarmak için bir hafta önce başlatılan çalışmalarda açılan kurtarma deliği 100 metreyi geçti. Madencilere en erken kasım başı veya ortalarında ulaşılması bekleniyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan San Jose'deki madende yürütülen kurtarma çalışmalarının koordinatörü mühendis Andres Sougarret, A Planı çerçevesindeki delme operasyonunda, kurtarma deliğinin derinliğinin 100 metreyi geçtiğini belirterek, mahsur madencilere en erken kasım başı veya ortalarında ulaşmayı umduklarını söyledi. Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne da yaptığı açıklamada, B Planı çerçevesinde kazılan ikinci deliğin de bağlantı kablosundaki bir sorun yüzünden birkaç saat duraksamanın ardından 26 metre derinliğe ulaştığını belirtti. Asıl kurtarma planı olan A Planı, ilk aşamada 700 metre uzunluğunda ve çapı 30 santimetreyi aşkın bir delik açtıktan sonra bunu 66 santimetreye kadar genişletmeyi öngörüyor.