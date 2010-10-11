-MADENCİLER KİM EN SON ÇIKACAK DİYE TARTIŞIYOR SANTİAGO (A.A) - 10.10.2010 - Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 2 aydan uzun süredir yerin 624 metre altında mahsur kalan 33 madencinin, aralarında ''kim önce çıkacak diye değil, kim en son çıkacak diye'' tartıştığını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Manalich, dün kurtarma kuyusunun madencilerin bulunduğu yere ulaşmasının ardından kurtarma çalışmalarının son aşamasına gelindiğini belirterek, şöyle dedi: ''Aşağıdakilere çıkışı bir sıraya koymamız lazım geldiğini ve bu sıranın da teknik kriterlere göre kendileriyle ortaklaşa belirleneceğini söyledik. Ve tepkileri ne oldu biliyor musunuz? 'Çok iyi Sayın Bakan ama ben en son çıkmak istiyorum'. Sonra bir başkası 'hayır ben', ardından da bir başkası 'hayır ben en son çıkarım' dedi. Takdire şayan bir zihniyet, bir dayanışma ve arkadaşlık sergiliyorlar.'' Yetkililer, çıkış işlemi için bir teorik modeli izleme kararına vardı. Buna göre ilk önce bir soruna karşı gelebilecek yapıdakiler, sonra en zayıflar ve en son olarak da en kuvvetliler yukarıya çıkarılacak. Kurtarma görevlilerinin, bu üç grupta kimlerin yer alacağını aşağı yukarı bildiği belirtiliyor.