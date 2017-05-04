Madenciler için zamana karşı yarış

Maden faciası dün öğle saatlerinde İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde medyana geldi.

500 işçinin çalıştığı kömür madenindeki patlamanın ardından göçük oluştu. İranlı yetkililer göçük altında kalanlara ulaşmak için başlatılan kurtarma operasyonda 21 madencinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

İranlı haber ajansları ise maden kazasında 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

Göçük altında kalan işçi sayısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak 15 saati aşkın bir süredir yerin bin 500 metre derinliğinde mahsur olan madencilere sağ olarak ulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Maden ocağındaki tünellerde zehirli metan gazı sıkışması yaşandığı için kurtarma operasyonu güçlükle yürütülüyor.

İran'da madenciler için yas

Kömür taşımak için kullanılan lokomotifin çalıştırılması üzerine oluşan maden patlamasının ardından Gülistan eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi.

İran'da 2013'te meydana gelen iki ayrı maden kazasında 11 kişi ölmüştü. 2009'daki bir başka patlama ise 20 işçinin hayatına mal olmuştu.

Yılda 1 milyon ton kömür çıkaran İran'da madenci ölümlerinin nedeni olarak sıkı denetim yapılmaması ve acil müdahale ekiplerinin yetersizliği gösteriliyor.