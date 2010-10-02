-MADENCİLER İÇİN SON 15 GÜN SANTİAGO (A.A) - 01.10.2010 - Şili'de yaklaşık iki aydır yerin 700 metre altında mahsur kalan 33 maden işçisinin, yapılan çalışmalar beklenenden önce sonuçlandırılarak bu ayın ikinci yarısında kurtarılmaları bekleniyor. Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne, madencileri kurtarma çalışmalarının bu ayın ikinci yarısında sonuç verebileceğini bildirdi. Kurtarma ekipleri, sondaj makinelerinden birinin 24 saatte 50 metre kaya deldiğini belirterek, bu ritmle devam edebilirlerse ve sondajda önemli sorunlarla karşılaşmazlarsa, Ekim ortasında mahsur madencileri yüzeye çıkarmaya hazır olabileceklerini açıklamıştı. Daha önce 30 santimetre genişliğinde, 630 metre uzunluğunda bir tünel açan T-130 makinesinin 24 saatte 50 metre ilerleyerek, 300 metreye ulaştığı, bunun da şimdiye kadar kaydedilen en iyi ilerleme olduğu belirtilmişti. Mahsur madencilerin iyimser ihtimalle, kasım başı veya ortasında kurtarılmaları bekleniyordu.