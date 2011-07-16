-MADENCİLER DEVLETE KARŞI DAVA AÇIYOR SANTİAGO (A.A) - 16.07.2011 - Şili'deki bir maden ocağında 69 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarılan madenciler, ihmal davası açıyor. Madencilerin lideri Luis Urzua, basına yaptığı açıklamada, "Madende neler yaşadığımızın bilinmesini istiyoruz" dedi. Urzua, kazadan önce güvenliğin denetlenmemesi nedeniyle devlete karşı dava açacaklarını belirtti. Adli bir kaynak ise madencilerin avukatı Edgardo Reinoso'nun Santiago mahkemesine dilekçe sunduğunu belirterek, dava açan 31 madencinin her birine 380 bin avro tazminat verilmesini istediğini ifade etti. 31 madenci, Sernageomin'i (Ulusal Jeoloji ve Maden Servisi), San Jose bölgesindeki maden ocağının güvenlik koşullarını kazadan önce denetlememekle suçluyor. Şili'de 33 madenci, 5 Ağustos'ta maden çökmesi sonucu yerin 700 metre altında mahsur kalmış ve 69 gün sonra kurtarılmıştı.